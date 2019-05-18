2019-05-18T13:06:27+03:00
Общество

Губернатор Николай Любимов посадил сосны в солотчинском лесу

В регионе проходит акция «Лес Победы 2019»
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Фото: "КП-Рязань".Фото: "КП-Рязань".
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18 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов участвовал в акции «Лес Победы 2019». Вместе с участником Великой Отечественной войны Сергеем Ивановичем Лисенковым глава региона посадил больше десятка сеянцев сосны.

— Радует, что сегодня много людей приехали посадить лес. Никого насильно сюда не тащили, все приехали добровольно, — заверил губернатор Николай Любимов. — Чем больше качественного леса, тем легче дышится и у нас в городе, во всех наших районах. Здесь никакой показухи. Это не центральная аллея в городе, а восстановление лесопосадок на месте санитарной рубки. Вырубили зараженные деревья и вместо них посадили новые. Дай бог, чтобы все они принялись.

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

По словам губернатора, всего на территории Солотчинского лесничества на площади пяти гектаров высадят более 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны обыкновенной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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