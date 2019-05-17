В Рязани перинатальный центр закрыли на дезинфекцию

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-17T13:23:31+03:00

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Областной клинический перинатальный центр в Рязани закрыли для проведения плановой дезинфекции. О начавшихся там работах сообщает телеканал «Город».

- Из отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей на машине скорой помощи перевезли в ОДКБ. Остальных пациентов перевели в другие медучреждения или отправили домой, - пишут журналисты.

По их словам, помимо дезинфекции в медучреждении проводится косметический ремонт. Отметим, что срок закрытия перинатального центра в графике минздрава - с 13 мая по 2 июня. Еще одно «окно» запланировано на 11 ноября – 1 декабря.

О том, когда будут закрывать остальные акушерские стационары, вы можете прочитать в самом документе.

Помещения освобождают для обработки. Фото: vk.com/gorod62tv

ИСТОЧНИК KP.RU