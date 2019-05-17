2019-05-17T12:18:34+03:00
Общество

В рязанских полуфабрикатах нашли опасную для человека бактерию

Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя на 50 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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Сотрудники Россельхознадзора внепланово проверили индивидуального предпринимателя, который занимается хранением и производством мясных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка выявила следующие нарушения:

- планировка помещений не обеспечивают поточность технологических операций;

- в камерах для хранения сырья, а также камере для хранения готовой продукции стеллажи выполнены из абсорбирующего материала (дерево);

- в цехе, мясо разделывают на деревянной колоде, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции;

- неиспользуемые ножи открыто хранятся на стеллаже;

- в производственных цехах нет умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды;

- не обеспечивается должным образом процедура «прослеживаемости пищевой продукции».

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы мясной продукции и направили в испытательную лабораторию.

Согласно поступившим протоколам испытаний, вышеуказанная продукция не соответствует требованиям технических регламентов по микробиологическому показателю, а именно Listeria monocytogenes обнаружена в 25 г (при норме не допускается в 25 г).

В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Listeria monocytogenes – вид грамположительных бактерий, возбудитель опасного заболевания человека – листериоза. Человек заражается листериозом через продукты животного происхождения, в том числе птицепродукты, употребляемые в пищу без должной термической обработки. В процессе хранения происходит увеличение количества листерий в пищевых продуктах, поскольку они способны размножаться при температуре бытового холодильника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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