На Почте России стартовала декада подписки на 2 полугодие – скидки до 40%

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-17T11:47:02+03:00

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С 16 по 26 мая пройдет декада подписки. На газеты и журналы на 2-е полугодие 2019 года можно подписаться со скидками до 40%, напоминает Почта России.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других

Оформить подписку на любимое издание можно как на сайте podpiska.pochta.ru, так и в отделениях почты.

Также в ряде регионов в почтовых отделениях пройдут дни подписчика, во время которых можно задать интересующие вопросы редакторам популярных изданий и узнать о новых и интересных проектах.

В центральных отделениях Почты России городов и райцентров продолжается благотворительная подписка в рамках акции «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на печатный журнал и газету в адрес выбранного социального учреждения из любого региона России – конкретного детского дома, дома-интерната, библиотеки, хосписа или дома престарелых. На подписку в подарок также распространяются скидки в рамках Весенней декады.

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года – к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU