2019-05-17T10:11:41+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания рязанских аферистов, обманувших автомобилистов на полмиллиарда рублей

В областном центре полиция задержала преступную группировку
Поделиться:
Фото: "Первый канал".Фото: "Первый канал".
Изменить размер текста:

Появилось оперативное видео задержания преступной группировки в центре Рязани, члены которой похитили у автомобилистов около 500 млн рублей.

Напомним, злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам автозапчастей из Европы, использовав для этого сотню сайтов. Клиентов завлекали выгодными условиями, ну а с тех, кто согласился заказать нужную деталь, требовали предоплату в половину стоимости (подробнее).

В настоящее время трое участников группировки задержаны. Двое из них находятся в следственном изоляторе, еще один – под домашним арестом.

Оперативная съемка. В Рязани пресекли полумиллиардную аферу с автозапчастями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанских полуфабрикатах нашли опасную для человека бактерию
Вопрос о законности манипуляций с рязанской детской площадкой взяла на контроль Генпрокуратура РФ
«Зеленый сад» передал ветеранам Рязани и Скопина планшеты для связи с врачами ОКБ
На Почте России стартовала декада подписки на 2 полугодие – скидки до 40%
«Ростелеком» предложил умные кассы рязанскому бизнесу
Один из участников ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики, в котором сгорели два автомобиля, скончался в больнице
Рязанский дедушка на скутере влетел в легковушку
Рязанцев предупредили о смертельной опасности электрогенераторов
В Рязани разыскивают исчезнувшую 51-летнюю Ирину Остапенко
В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей
Рязанский минтранс рассказал, как идет ремонт дорог в Старожиловском районе
Владимир Путин обещал изучить ситуацию с рязанским озером Дикая утка
В администрации Рязани прокомментировали скандал с оплаченной, но не установленной детской площадкой
Глава рязанского минздрава встретился с пациенткой, которой пересадили печень
Елена Царева покинула рязанскую филармонию и народный хор
Ночью в Рязанской области обещают заморозки
Улицу Тимуровцев в Рязани перекроют почти на неделю
У рязанки украли сумку в очереди к врачу
27-летняя рязанка вошла в сотню красавиц страны по версии «MAXIM»
В Рязани открылась ретроспектива фотоклуба «Ока»
Ушел из жизни рязанский бизнесмен Лев Кузнецов
Рязанская бабушка участвует в интернет-конкурсе красоты