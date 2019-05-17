Появилось видео задержания рязанских аферистов, обманувших автомобилистов на полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-17T10:11:41+03:00

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Появилось оперативное видео задержания преступной группировки в центре Рязани, члены которой похитили у автомобилистов около 500 млн рублей.

Напомним, злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам автозапчастей из Европы, использовав для этого сотню сайтов. Клиентов завлекали выгодными условиями, ну а с тех, кто согласился заказать нужную деталь, требовали предоплату в половину стоимости (подробнее).

В настоящее время трое участников группировки задержаны. Двое из них находятся в следственном изоляторе, еще один – под домашним арестом.

Оперативная съемка. В Рязани пресекли полумиллиардную аферу с автозапчастями.

ИСТОЧНИК KP.RU