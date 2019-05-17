2019-05-17T08:24:11+03:00
Происшествия

В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей

Двое аферистов уже находятся под стражей
Александр РАДЫГИН
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Фото: "Первый канал".Фото: "Первый канал".
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В Рязани задержали организованную группировку, члены которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Первый канал». Злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам автозапчастей из Европы, использовав для этого сотню сайтов. Клиентов завлекали выгодными условиями, ну а с тех, кто согласился заказать нужную деталь, требовали предоплату в половину стоимости. В итоге люди не видели ни запчастей, ни денег. Всего аферисты с двух тысяч потерпевших получили полмиллиарда рублей.

Фото: "Первый канал".

Фото: "Первый канал".

«С клиентами, которые требовали вернуть деньги, связь прекращалась. Мошенники периодически меняли местоположение офисов и реквизиты организаций. Деньги впоследствии обналичивались через фиктивные операции с подконтрольными организациями и выводились за рубеж», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых, двое из них уже под стражей, один – под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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