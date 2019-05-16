27-летняя рязанка вошла в сотню красавиц страны по версии «MAXIM»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-16T17:14:02+03:00

На фотографирование в родном городе у красавицы почти нет времени Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Рязанская модель Татьяна Гурова, принявшая участие в конкурсе красавиц журнала «MAXIM», оказалась в числе топ-100 девушек России. Ее фото доступны на интернет-сайте издания, где сейчас она занимает 99-ю строчку в рейтинге.

Художественные фото участницы конкурса с сайта журнала

Ситуация может измениться благодаря жюри, а затем онлайн-голосованию, которое проведут на интернет-сайте журнала.

Весной Татьяна вернулась в родной город после работы моделью за рубежом.

– Это был очень полезный опыт, мне удалось познакомиться с богатыми культурами Индии и Китая, – рассказала она. – В Рязани у меня тоже много дел, сейчас мои дни расписаны по минутам.

Архивные фото модели, сделанные в прошлые годыФото: Владимир ФРОЛОВ

Вскоре 27-летнюю Татьяну Гурову пригласят на профессиональную фотосессию в Москву. По ее результатам выберут 10 девушек для финала, который намечен на июль. Победительница окажется на обложке сентябрьского номера журнала.

ИСТОЧНИК KP.RU