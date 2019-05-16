27-летняя рязанка вошла в сотню красавиц страны по версии «MAXIM»
Рязанская модель Татьяна Гурова, принявшая участие в конкурсе красавиц журнала «MAXIM», оказалась в числе топ-100 девушек России. Ее фото доступны на интернет-сайте издания, где сейчас она занимает 99-ю строчку в рейтинге.
Художественные фото участницы конкурса с сайта журнала
Ситуация может измениться благодаря жюри, а затем онлайн-голосованию, которое проведут на интернет-сайте журнала.
Весной Татьяна вернулась в родной город после работы моделью за рубежом.
– Это был очень полезный опыт, мне удалось познакомиться с богатыми культурами Индии и Китая, – рассказала она. – В Рязани у меня тоже много дел, сейчас мои дни расписаны по минутам.
Архивные фото модели, сделанные в прошлые годыФото: Владимир ФРОЛОВ
Вскоре 27-летнюю Татьяну Гурову пригласят на профессиональную фотосессию в Москву. По ее результатам выберут 10 девушек для финала, который намечен на июль. Победительница окажется на обложке сентябрьского номера журнала.
ИСТОЧНИК KP.RU