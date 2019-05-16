В Рязани открылась ретроспектива фотоклуба «Ока»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-16T15:20:14+03:00

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16 мая в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» открылась выставка «Народный фотоклуб «Ока»: 20 лет спустя». Ретроспектива объединила около 200 работ 50 авторов, в том числе Геннадия Шлоева, Игоря Евстифеева, Татьяны Исаенко, Андрея Павлушина, Сергея Романова и других.

Выставка стала частью проекта проекта «Золотой век рязанской фотографии».Фото: Константин МОГИЛИН

Особое место кураторы выставки уделили снимкам Евгения Каширина, стоявшего у истоков создания фотоклуба «Ока». В частности, в экспозицию вошли его работы, которые еще не публиковались и не выставлялись на широкую аудиторию.

Открытие выставки посетили бывшие члены фотоклуба «Ока», в том числе Сергей Романов и Василий Колдин, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, руководитель регионального министерства по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, начальник городского управления культуры Евгения Власова и многие другие.

Ретроспектива объединила около 200 работ 50 авторов.Фото: Константин МОГИЛИН

- Это, пожалуй, самая тяжелая выставка из тех, что мы делали за все время существования «Фотодома». 50 человек, всех надо найти, собрать фотографии, все это было очень сложно сделать, - поделился куратор выставки и автор проекта «Золотой век рязанской фотографии» Андрей Карев.

Один из основателей клуба «Ока» Сергей Романов сравнил его деятельность с течением реки:

- Все это время она текла своим ходом, кто-то выходил на берега и начинал жить обычной жизнью, а кто-то плыл по ее руслу до конца. Когда прошла великолепная финальная выставка, поставившая в 2002 году финальную точку в истории фотоклуба.

Гости выставки могут увидеть уникальный альбом с работами членов фотоклуба.Фото: Константин МОГИЛИН

- Наша жизнь очень быстротечна, через нее проходит много моментов, которые люди нетворческие порой просто не замечают, поэтому, сегодня для нас большая радость, что мы можем увидеть эти моменты, подмеченные прекрасными мастерами, - поделилась Юлия Рокотянская.

Кроме того, члены фотоклуба «Ока» Анатолий Осипенков и Андрей Бардошин выставили на обозрение коллекцию пленочной аппаратуры которой работали рязанские фотохудожники.

Некоторые работы рязанская публика увидела впервые.Фото: Константин МОГИЛИН

СПРАВКА «КП»

Рязанский городской фотоклуб «Ока» был организован в октябре 1977 года при Дворце культуры профсоюзов (ныне Муниципальный культурный центр) рязанскими фотолюбителями. У его истоков стояли Евгений Каширин, Геннадий Шлоев, Татьяна Исаенко, Алексей Казеев и Сергей Романов. В 1985 году творческое объединение получило звание «народного». Фотоклуб «Ока» проработал ровно четверть века - до 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU