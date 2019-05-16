В рязанскую Госавтоинспекцию требуются стрессоустойчивые сотрудники

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-16T11:51:56+03:00

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Госавтоинспекция Рязанской области ищет новых сотрудников. Среди требований к соискателям: гражданство РФ, возраст до 35 лет, хорошая физическая форма, средне-специальное или высшее образование. Кроме того за плечами должна быть служба в армии или военная кафедра в вузе. Наличие водительского удостоверения категории «В», разумеется, обязательно.

Из личных качеств на этой службе крайне пригодится стрессоустойчивость. Просят также об ответственности и надежности. Тем, у кого есть судимость, попасть в число инспекторов не удастся.

– Соискатели пройдут ряд физических тестов и строгую медицинскую комиссию. Плюс психологические тесты, позволяющие оценить наличие необходимых качеств, – поясняют в ГИБДД.

Обращаться можно по адресу: г. Рязань, ул. Лесная 28, каб. 210 или по телефону (4912) 29-75-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU