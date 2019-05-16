Рязанцам напомнили о способе мошенничества в интернет-магазинах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-16T11:14:01+03:00

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За прошлый год жители Рязанской области сделали более 18 млн интернет-платежей. Общая сумма операций – свыше 24 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Банка России.

Каждый десятый платеж – это покупка в интернет-магазинах, которым рязанцы перевели за год более 2 млрд рублей.

Банкиры предупреждают, что если вы часто оплачиваете что-то банковской картой, лучше завести карту специально для этих целей и при необходимости класть на нее нужную сумму.

– При оплате в интернете всегда проверяйте адрес того магазина, в котором хотите совершить покупку: мошенники создают клон популярных ресурсов, изменив всего один символ, – напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

Не забывайте и о защите устройства – на помощь придут лицензированные антивирусники.

ИСТОЧНИК KP.RU