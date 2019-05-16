2019-05-16T10:32:23+03:00
Происшествия

Столкнувшись с лосем, на рязанской дороге погиб молодой водитель

Животное скончалось
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Поздним вечером в среду, 15 мая, в Шиловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 22:45 на 275 километре федеральной трассы М5 «Урал».

28-летний житель Пензенской области на автомобиле ВАЗ-2112 ехал со стороны столицы и сбил лося. От удара легковушка вылетела в левый по ходу движения кювет. В результате водитель скончался на месте ДТП.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного Управления ГИБДД, лось погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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