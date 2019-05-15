Грозы из Рязанской области уходить пока не планируют

15 Май 17:52 2019-05-15T17:57:59+03:00

Зато дожди пойдут на убыль – обещают уже местами и кратковременные

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 мая.

По данным синоптиков, в ночь на четверг в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем переменная облачность, дожди только местами, небольшие и снова с грозой.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозах же порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью по области +9...+14°С, днем прогреет до +15…+20°С.

ИСТОЧНИК KP.RU