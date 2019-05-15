Рязанская область определилась с границами муниципалитетов

15 Май 16:47 2019-05-15T16:47:34+03:00

Теперь эти данные внесены в единый государственный реестр недвижимости

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В Рязанской области завершена работа по внесению границ муниципальных образований в единый государственный реестр недвижимости. Об этом «Комсомолке» сообщили в рязанской кадастровой палате.

- Наличие актуальных сведений в реестре способствует развитию территорий, рациональному использованию земельных ресурсов, эффективному налогообложению, а также гарантирует права собственников недвижимости и снижает риски ведения бизнеса, - пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

В реестр недвижимости внесена полная и исчерпывающая информация о границах муниципальных образований Рязанской области, в том числе сведения об уже утративших силу границах муниципалитетов после их объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU