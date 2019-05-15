Рязанская кадастровая проведет день открытых дверей по дачным вопросам

15 Май 16:19 2019-05-15T17:09:55+03:00

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21 мая кадастровая палата по Рязанской области проведет день открытых дверей по дачным вопросам. Мероприятие пройдет по адресу: улица Татарская, дом 56. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали в ведомстве.

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? И как избежать излишней кадастровой нагрузки и не попасть под штрафные санкции? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +7 (4912) 55-14-55.

ИСТОЧНИК KP.RU