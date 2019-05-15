Рязанская прокуратура о зоопарке в Рыбном: Животные в чистоте и накормлены

15 Май 14:36 2019-05-15T14:36:54+03:00

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Прокуратура проверила размещенную в СМИ информацию о «гибнущем медведе» в зоопарке города Рыбное, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории развлекательного парка «Пересвет», в индивидуальных вольерах, раздельно друг от друга содержатся: олени, енотовидная собака, две лисицы, медведь, кролики, а также куры, утки и цесарки. Все они принадлежат физическому лицу. Вольеры обнесены дополнительным металлическим забором, а внутри имеются помещения для животных. Все звери находятся под регулярным наблюдением ветеринаров.

«Как показала проверка, территория содержания животных содержится в чистоте. Питомцы обеспечены кормом и водой, а визуальный осмотр животных каких-либо нарушений не выявил», — говорится в сообщении.

Однако проверка установила, что у вольеров с животными нет предупреждающих табличек или правил поведения людей рядом с клетками, в том числе у вольера с медведем.

По фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора ООО «Аука» внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Пересвет» якобы погибает медведь.

«В клетке весь перемазанный испражнениями сидит небольшой - то ли худой, то ли еще маленький - медведь. И вместо еды у него все те же испражнения. Видеть это невыносимо», - говорилось в сообщении одного из очевидцев. Читать подробнее>>>

ИСТОЧНИК KP.RU