В рязанский СК требуются на работу следователи
Следственное управление СК России по Рязанской области отбирает кандидатов для прохождения службы и назначения на должности следователей межрайонных следственных отделов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По вопросам приема на службу в следственное управление необходимо обращаться в кадровую службу СУ СК по адресу: Рязань, улица Садовая, 44, телефон: (4912) 28-04-74.
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Следователями СК могут стать граждане России, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Кроме того, кандидаты должны обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами и крепким здоровьем.
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ИСТОЧНИК KP.RU