В рязанский СК требуются на работу следователи

14 Май 16:33 2019-05-14T16:33:04+03:00

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Следственное управление СК России по Рязанской области отбирает кандидатов для прохождения службы и назначения на должности следователей межрайонных следственных отделов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По вопросам приема на службу в следственное управление необходимо обращаться в кадровую службу СУ СК по адресу: Рязань, улица Садовая, 44, телефон: (4912) 28-04-74.

ВАЖНО!

Следователями СК могут стать граждане России, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Кроме того, кандидаты должны обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами и крепким здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU