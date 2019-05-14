Рязанец врезался в машину скорой помощи на угнанных «Жигулях»

14 Май 16:29 2019-05-14T16:29:30+03:00

И покатался-то всего ничего – несколько минут

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В понедельник, 13 мая, житель райцентра Александро-Невский поступил довольно небрежно: заскочив домой на пару минут, свои «Жигули» 99 модели он оставил открытыми. Еще и с ключами в зажигании.

Аккурат в этот момент мимо проходила компания нетрезвых ребят, одному из которых дюже захотелось покататься, сообщает издательство «Пресса». Кстати, водительских прав молодого человека лишили, так что натерпелся парень.

Сев в «готовый» автомобиль он отправился в путь. Однако провел в нем совсем немного: через несколько минут врезался в карету «скорой помощи». К счастью, на выезд или с него машина не торопилась, и в ней был только водитель.

Из людей никто не пострадал, зато оба автомобиля получили «увечья». Особенно – карета скорой помощи. В отношении парня возбуждено несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU