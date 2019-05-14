2019-05-14T13:45:14+03:00
Общество

В Рязани продлили действие скидок в общественном транспорте

Их получают те, кто оплачивает проезд банковскими картами система Visa
Мария БЛИНОВА
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В марте этого года в общественном транспорте Рязани стартовала акция «Проезд дешевле с картой Visa»: при оплате бесконтактной банковской картой именно этой системы, пассажир получает скидку – вместо 23 рублей с карты списывается 21 рубль.

Списание происходит не сразу, а после того как водитель/кондуктор завершают смену и выгружают данные с терминала.

Система заработала 21 марта. Тогда же оператор УмКа сообщил, что Рязань – первый город России, в котором введен такой способ экономии. Однако о том, что акция временная, в марте оператор умолчал.

Теперь же заявил, что ее решили продлить: экономить сможем до 30 июня 2019 года.

Напомним, такие терминалы должны быть установлены во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках Рязани – то есть и муниципальном, и в частном транспорте. Если система не работает, сообщать нужно в городское управление транспорта. Адрес: ул. Введенская, д. 107, каб. 209. Телефон 29-78-07.

Телефон оператора УмКа 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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