Рязанская клиника не отстояла «право» докучать человеку звонками

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-14T12:34:08+03:00

ООО «М-Клиник» обращалось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд

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Рязанское ООО «М-Клиник» нарушило закон «О рекламе», позвонив человеку с предложением пройти комплексное обследование организма. Вслед за антимонопольщиками и областным арбитражем к такому выводу пришел Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Клиника неуспешно пыталась оспорить решение УФАС и предписание прекратить рекламные звонки, на получение которых владелец телефонного номера согласия не давал (и, более того, возмущался происходящим во время разговора).

Согласно сведениям из базы решений, нарушение части 1 статьи 18 влечет административную ответственность – штраф от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU