Рязанская клиника не отстояла «право» докучать человеку звонками
Рязанское ООО «М-Клиник» нарушило закон «О рекламе», позвонив человеку с предложением пройти комплексное обследование организма. Вслед за антимонопольщиками и областным арбитражем к такому выводу пришел Двадцатый арбитражный апелляционный суд.
Клиника неуспешно пыталась оспорить решение УФАС и предписание прекратить рекламные звонки, на получение которых владелец телефонного номера согласия не давал (и, более того, возмущался происходящим во время разговора).
Согласно сведениям из базы решений, нарушение части 1 статьи 18 влечет административную ответственность – штраф от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU