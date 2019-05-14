Паром у Елатьмы переправляется через Оку 13 раз в день

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-14T09:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Областной минтранс в официальном сообществе опубликовал график работы парома через Оку в Касимовском районе. От одного берега реки к другому он переправляется 13 раз в день:

- отправление от совхоза Маяк: 7.00,9.00,11.00,13.00,15.00,17.00,19.00;

- отправление от поселка Елатьма: 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00,18:00.

Кроме того, круглосуточно осуществляются перевозки по требованию экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU