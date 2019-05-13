2019-05-13T18:11:57+03:00
Экономика

Рязанцам показали, как будет выглядеть новый научно-технологический центр

Он расположится в казармах бывшего училища связи
Антон КОНОВАЛОВ
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Актовый зал.Актовый зал.
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В Рязани запланировали капитальный ремонт здания казармы бывшего военного училища связи. На Каширина, 1 расположится технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра.

Максимальная цена, на которую может быть заключен контракт, составляет почти 67,4 миллиона рублей. Подпись под документом наряду с подрядчиком поставит генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Юрий Иванов.

Согласно дизайн-проекту, опубликованному на сайте госзакупок, отремонтированы будут два этажа. Там расположатся несколько офисных помещений, переговорные, фудкорт, актовый зал.

Одно из офисных помещений.

Одно из офисных помещений.

Коридор офисного крыла.

Коридор офисного крыла.

Как выглядит помещение фудкорта изнутри.

Как выглядит помещение фудкорта изнутри.

Фудкорт и актовый зал соседствуют друг с другом на первом этаже.

Фудкорт и актовый зал соседствуют друг с другом на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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