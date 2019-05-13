Рязанцам показали, как будет выглядеть новый научно-технологический центр

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-13T18:11:57+03:00

Он расположится в казармах бывшего училища связи

Изменить размер текста: A A

В Рязани запланировали капитальный ремонт здания казармы бывшего военного училища связи. На Каширина, 1 расположится технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра.

Максимальная цена, на которую может быть заключен контракт, составляет почти 67,4 миллиона рублей. Подпись под документом наряду с подрядчиком поставит генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Юрий Иванов.

Согласно дизайн-проекту, опубликованному на сайте госзакупок, отремонтированы будут два этажа. Там расположатся несколько офисных помещений, переговорные, фудкорт, актовый зал.

Одно из офисных помещений.

Коридор офисного крыла.

Как выглядит помещение фудкорта изнутри.

Фудкорт и актовый зал соседствуют друг с другом на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU