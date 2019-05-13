2019-05-13T15:27:05+03:00
Звезды

Рязанец Юрий Быков входит в жюри всероссийского театрально-поэтического конкурса

Иван АНТОНОВ
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Юрий Быков в этом году стал членом жюри театрально-поэтического конкурса на лучшее прочтение стихотворений современных поэтов «Читайте ЖЫвых!». Об этом сообщают модераторы его группы ВКонтакте.

Вместе со сценаристом, кинорежиссером и актером в жюри вошли поэт, писатель и драматург Игорь Гатин; арт-продюсер, основатель Центра современного искусства «Винзавод», советник Министра культуры РФ Софья Троценко; телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова

Конкурс состоится в рамках московского благотворительного фестиваля поэзии «вЖЫвую». Прием заявок открыт до 16 мая. Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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