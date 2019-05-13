В администрации Рязани новый высокопоставленный начальник
И.о. заместителя главы администрации Рязани стал Владимир Бурмистров. До этого он был советником руководителя администрации. В качестве заместителя главы Бурмистров будет курировать благоустройство, транспорт и ЖКХ.
Напомним, что менее чем за два года, это уже третий «главный по коммуналке» Рязани.
С сентября 2017 до конца 2018 года им был Владимир Луканцов. В мэрию он пришел из регионального УФАС, а после возглавил администрацию Шиловского района. С декабря прошлого года «коммунальным» замом с приставкой и.о. назначили Игоря Ковалева, параллельно руководящего городским управлением энергетики и ЖКХ. Ныне он остался на этой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU