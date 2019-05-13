2019-05-13T14:24:39+03:00
Общество

В администрации Рязани новый высокопоставленный начальник

За два года это уже третий человек, призванный навести порядок в городском ЖКХ и транспорте
Мария БЛИНОВА
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И.о. заместителя главы администрации Рязани стал Владимир Бурмистров. До этого он был советником руководителя администрации. В качестве заместителя главы Бурмистров будет курировать благоустройство, транспорт и ЖКХ.

Напомним, что менее чем за два года, это уже третий «главный по коммуналке» Рязани.

С сентября 2017 до конца 2018 года им был Владимир Луканцов. В мэрию он пришел из регионального УФАС, а после возглавил администрацию Шиловского района. С декабря прошлого года «коммунальным» замом с приставкой и.о. назначили Игоря Ковалева, параллельно руководящего городским управлением энергетики и ЖКХ. Ныне он остался на этой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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