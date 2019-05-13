Полумарафон «Рязанский кремль-2019» собрал более 500 легкоатлетов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-13T14:16:48+03:00

В нем приняли участие любители спорта и профессиональные спортсмены

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В этом году участниками полумарафона стали свыше 500 человек из Рязани, Москвы, Московской области – всего из 89 городов и 22 регионов. Легкоатлеты 12 мая пробежали на дистанциях 10 и 21 км. Трасса пролегала вокруг Рязанского кремля, по набережной реки Оки и вдоль озера Ореховое.

Зачет проходил как в абсолютной категории, так и по возрастам. В начале спортивного дня самые маленькие участники мероприятия пробежали 200 метров. На этом факте особо акцентировала внимание пресс-служба горадминистрации.

Тройка лучших на дистанции 10 км среди мужчин: Игорь Овчинников (35:10), Никита Минашкин (35:17) и Александр Лощинин (36:04). Лидеры среди женщин: Анастасия Луковникова (40:11), Ольга Стрелкова (43:32) и Оксана Овечкина (44:58).

Лучшими в полумарафоне среди мужчин стали Андрей Клинов (01:13:55), Тимофей Кюн (01:15:53), Николай Язев (01:16:06); среди женщин - Дарья Белова (01:33:39), Людмила Ходакова (01:33:50), Марина Кириллова (01:37:09).

ИСТОЧНИК KP.RU