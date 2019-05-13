2019-05-13T10:45:46+03:00
Происшествия

На рязанской дороге произошло массовое женское ДТП – пострадал ребенок

Столкнулись сразу три авто под управлением дам
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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10 мая на 60 км дороги Клепики-Рязань произошла авария с участием трех женщин-водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Около 10 утра 31-летняя рязанка на ВАЗ-2110 при повороте врезалась в ехавший по встречке Nissan JUKE, за рулем которого была 21-летняя девушка.

После столкновения иномарка продолжила движение и врезалась в попутный Renault Logan, управляла которым 32-летняя женщина.

В итоге пострадали три человека: водители ВАЗ и Nissan и 6-летний пассажир Renault. Все они доставлялись в медицинское учреждение.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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