На рязанской дороге произошло массовое женское ДТП – пострадал ребенок
10 мая на 60 км дороги Клепики-Рязань произошла авария с участием трех женщин-водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Около 10 утра 31-летняя рязанка на ВАЗ-2110 при повороте врезалась в ехавший по встречке Nissan JUKE, за рулем которого была 21-летняя девушка.
После столкновения иномарка продолжила движение и врезалась в попутный Renault Logan, управляла которым 32-летняя женщина.
В итоге пострадали три человека: водители ВАЗ и Nissan и 6-летний пассажир Renault. Все они доставлялись в медицинское учреждение.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU