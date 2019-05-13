В праздники в Рязанской области насмерть сбили велосипедистку

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-13T10:22:01+03:00

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Вечером 9 мая в Спасском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 20.00 на трассе М5 «Урал» – между селами Фатьяновка и Устрань, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

26-летний рязанец на Ford Focus сбил ехавший попутно велосипед Stels Navigator, которым управляла 41-летняя женщина. Она в итоге погибла на месте.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За 8-12 мая на рязанских дорогах это была единственная авария с погибшим. Еще в 21 ДТП 33 человека получили травмы. В 119 авариях пострадали лишь автомобили. За четыре дня инспекторы поймали 71 пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU