На Рязанскую область надвигается грозовой фронт
МЧС объявило метеопредупреждение
Изменить размер текста:
Вечером воскресенья (в 20.20), 12 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило метеопредупреждение. Сообщается, что в ближайший час на территории региона ожидаются грозы и ливневые дожди. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся всю ночь и днем понедельника, 13 мая.
Сотрудники ведомства просят жителей области соблюдать элементарные меры предосторожности и собственной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»