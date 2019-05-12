На Рязанскую область надвигается грозовой фронт

СЕГОДНЯ 20:59 2019-05-12T21:26:52+03:00

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Вечером воскресенья (в 20.20), 12 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило метеопредупреждение. Сообщается, что в ближайший час на территории региона ожидаются грозы и ливневые дожди. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся всю ночь и днем понедельника, 13 мая.

Сотрудники ведомства просят жителей области соблюдать элементарные меры предосторожности и собственной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU