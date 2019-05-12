Рязанка Александра Трусова номинирована на звание лучшего молодого спортсмена Европы
Рязанка Александра Трусова стала одним из претендентов на звание лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта. Информация опубликована на сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Помимо Трусовой в шорт-листе ещё 4 спортсмена: горнолыжница Магдалена Эггер из Австрии, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, словачка Петра Руснакова и венгр Аттила Талабос (оба – шорт-трек). Победитель получит от ЕОК премию в размере €15000, занявший второе место – €8000, третье - €5000, четвертое и пятое – по €3000.
Победитель будет объявлен на 40-м семинаре ЕОК, который состоится в Вене 18-19 мая.
СПРАВКА «КП»
Премия ЕОК для лучшего молодого спортсмена Европы учреждена в 2011 году, а с 2016-го присуждается два раза в год: за летние (в ноябре) и зимние виды спорта (в мае). В прошлом году призы достались австрийской велосипедистке Лауре Стриггер и французской биатлонистке Камилле Бенед.
ИСТОЧНИК KP.RU