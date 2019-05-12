2019-05-12T10:07:04+03:00
Общество

Рязанская команда КВН «Умные люди» вышла в полуфинал Высшей лиги

Победу десантников в одной из игр 1/4 покажут по «Первому»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/kvnofficialФото: vk.com/kvnofficial
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Команда «Умные люди» из Рязани вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Игра с участием десантников состоялась 11 мая, а вечером 12-го числа (в 21.20) ее покажет «Первый канал».

Вместе с представителями РВВДКУ в следующую стадию вышла команда «Борцы. Северный флот» из Сургута. Также на одной сцене в субботу сошлись Сборная Забайкальского края (Чита), «Планета Сочи» (Сочи), «Такая история», «ОГУ им. Тургенева» (Орел). Среди этих коллективов «Умные люди» заработали самый высокий балл – 13,6.

Отметим, что из предыдущей пятерки в 1/2 вышли «Сборная Татнефти» (Альметьевск) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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