Появились фото с места падения рязанца из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-11T12:03:58+03:00

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В четверг, 9 мая, в Рязани произошла трагедия – из окна многоэтажки выпал мужчина. Напомним, ЧП случилось в доме №6 корпус 1 по улице Ленинского Комсомола.

Как стало известно «КП»-Рязань», мужчина 1973 года рождения выпал из окна подъезда, расположенного на 4 этаже. Травмы оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался на месте.

Позже в группе рязанской «Комсомолки» ВКонтакте наша читательница разместила фото с места трагедии.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК РФ по Рязанской области проводит проверку – следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

Фото: участник группы ВКонтакте «Комсомолькая правда – Рязань» Агнесса Морган

ИСТОЧНИК KP.RU