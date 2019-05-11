2019-05-11T12:03:58+03:00
Происшествия

Появились фото с места падения рязанца из окна многоэтажки

Мужчина умер на месте
Мария БЛИНОВА
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Фото: участник группы ВКонтакте «Комсомолькая правда – Рязань» Агнесса МорганФото: участник группы ВКонтакте «Комсомолькая правда – Рязань» Агнесса Морган
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В четверг, 9 мая, в Рязани произошла трагедия – из окна многоэтажки выпал мужчина. Напомним, ЧП случилось в доме №6 корпус 1 по улице Ленинского Комсомола.

Как стало известно «КП»-Рязань», мужчина 1973 года рождения выпал из окна подъезда, расположенного на 4 этаже. Травмы оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался на месте.

Позже в группе рязанской «Комсомолки» ВКонтакте наша читательница разместила фото с места трагедии.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК РФ по Рязанской области проводит проверку – следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

Фото: участник группы ВКонтакте «Комсомолькая правда – Рязань» Агнесса Морган

Фото: участник группы ВКонтакте «Комсомолькая правда – Рязань» Агнесса Морган

ИСТОЧНИК KP.RU

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