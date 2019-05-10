Рязанец металлической тростью убил приятеля, который готовился сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-10T16:16:32+03:00

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Вечером 9 мая в садоводческом товариществе «Авангард» произошло убийство. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, в гости к 42-летнему рязанцу пришел его 38-летний приятель. Товарищи крепко выпили, потом слово за слово – и поругались. Пьяная ссора быстро переросла в драку, и во время обоюдного мордобоя гость схватил попавшую под руку металлическую трость, и несколько раз ударил ею потерпевшего по голове. От полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть и вызвали полицию.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»), — рассказывает и.о. руководителя Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Александр Санферов. — Подозреваемый в убийстве задержан и дает признательные показания.

По словам и.о. руководителя, подозреваемый в убийстве недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Что касается погибшего в садоводческом товариществе мужчины, то, скорее всего, он в ближайшем будущем тоже мог отправиться за решетку. На днях прокурор подписал обвинительное заключение по краже, и рязанца ждал суд.

— К слову, это была одна из причин их конфликта. Один уже отбыл срок, другой только готовился, вот за этими разговорами они и повздорили, — продолжает Александр Анатольевич. — В любом случае, в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU