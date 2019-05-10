В Рязани из окна подъезда выпал мужчина
Инцидент произошел вечером 9 мая
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В четверг вечером, 9 мая, в Рязани на улице Ленинского Комсомола из окна подъезда (дом №6 корпус 1) выпал мужчина 1973 года рождения. Травмы, полученные при падении на асфальт с четвертого этажа, оказались смертельными.
В настоящее время по данному факту Железнодорожный межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства и причины гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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