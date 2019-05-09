В Рязани станцевали «Вальс Победы»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-09T18:02:47+03:00

Говорят, что наш город один из зачинателей данной всероссийской традиции

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9 мая после смотра строевой песни и показательных выступлений десантников на площади Ленина в Рязани прошли народные гуляния, получившие название «Вальс Победы». Организаторы говорят, что именно наш город был одним из первых (произошло это восемь лет назад – Ред.), возродивших традицию массовых народных танцев на 9 мая.

9 мая 1945 года светило солнце, а на площади Ленина танцевала и радовалась Победе вся Рязань. Так было и на этот раз: солнце, улыбки и единение!

Кончено, не обошлось без полюбившегося «Майского вальса». Эта песня о войне является одним из символов Победы!

В этом году Рязань танцевала на трех площадках: на площади Ленина, в Кремлевском парке и у областной филармонии.

9 мая 2019 года, Рязань, площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU