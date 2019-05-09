В Рязани в колонне «Бессмертного полка» проследовали шесть автомобилей УАЗ-«Патриот»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-09T16:25:05+03:00

Такого не было ни в одном из регионов России

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В Рязани в колонне «Бессмертного полка» от площади Победы до площади Ленина проследовали шесть внедорожников УАЗ-«Патриот». Эта инициатива крупнейшей автомобильной компании Рязанской области не носит рекламного характера (именно поэтому название не фигурирует в публикации). Как отмечают в руководстве холдинга, участием техники они просто хотели, чтобы «Бессмертный полк» в нашем регионе отличался от других регионов, был более красочным и запоминающимся.

Автомобили УАЗ были выбраны не случайно. В начале Великой Отечественной войны было принято решение об эвакуации из Москвы завода ЗИС. Автосборочное производство перенесли в Ульяновск. Выпуск продукции был налажен уже к маю 1942 года. В дальнейшем грузовики ЗИС, уступили на заводе место «газикам» (здесь собирался ГАЗ-69 «козлик»). Ну а в 1972 году с конвейера сошел первый УАЗ-469.

Компания «Альтернативные системы» совершенно бесплатно оклеила автомобили праздничными наклейками. За рулем автомобилей находились водители-инструктора автошколы ВОА (Павлова, 22).

Третий год подряд в колонне "Бессмертного полка" в Рязани следуют автомобили УАЗ-"Патриот".

ИСТОЧНИК KP.RU