Более полутора миллионов рублей получили рязанцы за покупку цифровых приставок
По состоянию на 7 мая 2019 года компенсацию за покупку оборудования для приема цифрового сигнала получили 1003 граждан Рязанской области, сообщает региональное управление социальной защиты населения. Общая сумма компенсации составила 1 млн 561 тысяча рублей.
Напомним, с 1 февраля 2019 года Рязанская область перешла на цифровое телевизионное вещание. Для граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки.
Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но не более 2 тысяч рублей за приобретение цифровой приставки и не более 6 тысяч рублей - за комплект спутникового оборудования. Компенсацию можно получить при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Дополнительную информацию по возникающим вопросам рязанцы могут получить по телефону единого социального номера (4912) 51-36-00.
ИСТОЧНИК KP.RU