Более полутора миллионов рублей получили рязанцы за покупку цифровых приставок

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-08T13:37:19+03:00

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По состоянию на 7 мая 2019 года компенсацию за покупку оборудования для приема цифрового сигнала получили 1003 граждан Рязанской области, сообщает региональное управление социальной защиты населения. Общая сумма компенсации составила 1 млн 561 тысяча рублей.

Напомним, с 1 февраля 2019 года Рязанская область перешла на цифровое телевизионное вещание. Для граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки.

Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но не более 2 тысяч рублей за приобретение цифровой приставки и не более 6 тысяч рублей - за комплект спутникового оборудования. Компенсацию можно получить при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Дополнительную информацию по возникающим вопросам рязанцы могут получить по телефону единого социального номера (4912) 51-36-00.

ИСТОЧНИК KP.RU