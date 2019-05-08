2019-05-08T12:33:47+03:00
Происшествия

Рязанец отправится в колонию за убийство жены на автомойке

Решение районного суда вступило в законную силу
Александр РАДЫГИН
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В Рязанской области вступил в силу приговор в отношении жителя Касимова, убившего свою супругу на ее рабочем месте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что утром 6 июня 2018 года мужчина выпивал у себя дома. Во время возлияния он решил встретиться с женой, с которой он находился в ссоре из-за грядущего развода.

Мужчина пришел на автомойку, где работала женщина, и во время словесного конфликта достал из куртки раскладной нож и нанес потерпевшей один удар в правую половину груди. Женщина, пытаясь спастись, вышла из помещения мойки на улицу. Но муж догнал ее, и пытался добить. Но находившиеся поблизости мужчины повалили его на асфальт и отобрали нож.

В результате происшествия женщина от полученной раны скончалась в больнице. Суд признал ее мужа виновным и приговорил к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Апелляционным определением приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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