У рязанских пасечников сотнями гибнут пчелиные семьи

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-08T12:24:26+03:00

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В Чернавском и Богородицком поселении Милославского района массово гибнут пчелы, сообщает издательство «Пресса». Причину пасечникам долго искать не пришлось: они и сами еще 5 мая почувствовали едкий запах и жжение кожи – кто-то начал обрабатывать поля гербицидами.

«Кто-то» оказался недалеко – это местное АО «Рязанский картофель». Свои поля предприятие начало обрабатывать химией с воздуха аккурат 5 числа. А уже 7 мая пчелы начали гибнуть.

По словам главы администрации Чернавского поселения Владимира Попова, он дважды просил директора сельхозпредприятия Владимира Барычева прекратить обработку. Но тщетно. Сам руководитель своей вины не видит: по его словам опрыскивали поля с озимыми – здесь уничтожали сорняки, над которыми пчелы появляются редко.

– Пчелы гибнут по разным причинам. Сейчас доказательств того, что это наша вина нет. Если эта версия подтвердится, значит, виноваты мы, – пояснил Владимир Барычев местным корреспондентам.

Семеро пасечников обратились в полицию и на ветстанцию, но это пока не все пострадавшие. В районе уже создали комиссию для расследования ЧП.

Погибших же насекомых отвезли в лабораторию на проверку, результаты которой с нетерпением ждут и пчеловоды, и картофелевод: только у семерых обратившихся пали более 350 плелосемей. С учетом их стоимости ущерб в сумме составил порядка 1,5 млн рублей. Если версия с виной сельхозпредприятия подтвердится, пасечники намерены взыскать ущерб через суд.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU