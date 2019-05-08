Днем 8 мая в Рязани перекроют движение
Дягилево встанет на час
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Из-за мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в среду, 8 мая, в Рязани перекроют движение, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 15.00 до 16.00 закроют дорогу на улице Забайкальской – от улицы 360 АРЗ до улицы Белякова. Общественный транспорт в это время ходить не будет: движение троллейбусов №1 и маршруток №41 – приостанавливается.
Напомним, что непосредственно 9 мая город ждет масштабное перекрытие движения: Первомайский проспект закроют только на первую половину дня, площадь Ленина – вплоть до позднего вечера.
Программа празднования на Дня Победы здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU