2019-05-08T10:11:50+03:00
Общество

Днем 8 мая в Рязани перекроют движение

Дягилево встанет на час
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в среду, 8 мая, в Рязани перекроют движение, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 15.00 до 16.00 закроют дорогу на улице Забайкальской – от улицы 360 АРЗ до улицы Белякова. Общественный транспорт в это время ходить не будет: движение троллейбусов №1 и маршруток №41 – приостанавливается.

Напомним, что непосредственно 9 мая город ждет масштабное перекрытие движения: Первомайский проспект закроют только на первую половину дня, площадь Ленина – вплоть до позднего вечера.

Программа празднования на Дня Победы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцам предложили выбрать лучших врачей региона
Рязанская Госавтоинспекция готовится к масштабным рейдам в праздники
В Рязани в ночном ДТП пострадала юная девушка
В День Победы в Рязанской области перекроют два участка трассы М-5 «Урал»
В Рязани могут изуродовать историческое здание ради областного министерства
Проверка строительства детсада в Рязани может вылиться в уголовные дела
Фильм рязанца Юрия Быкова «Завод» высоко оценили в Бельгии
На улице Есенина в Рязани перевернулся автомобиль
В воскресенье, 12 мая, по центру Рязани пробежит полумарафон
Почти половину рязанцев губят сердечно-сосудистые проблемы
Журналист рязанской «Комсомолки» Евгений Баранцев презентовал новую книгу о войне
Рязанцы писали «Диктант Победы» в 29 школах
В Кремлевском сквере Рязани уложат плитку
Весенние работы на рязанских полях в самом разгаре