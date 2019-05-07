В воскресенье, 12 мая, по центру Рязани пробежит полумарафон

СЕГОДНЯ 20:28 2019-05-07T20:28:10+03:00

Маршруты забегов в основном остаются теми же, что и в прошлом году

С 9:00 до 14:00 для движения транспорта будет закрыто несколько важных улиц

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Утром 12 мая в Рязани на Соборной площади стартует полумарафон «Рязанский кремль». Он проводится уже в третий раз. На три дистанции – детскую в 200 метров и две взрослые – 10 и 21 километр – в 9:00 выйдут сотни спортсменов и любителей.

Участникам соревнований предстоит пробежать по территории Кремля, набережной Оки и мимо Орехового озера. Для их пропуска с 9:00 до 14:00 будут перекрыто движение автомобилей на части улицы Свободы и проезде Речников. Соборную площадь закроют для машин еще раньше – с 6:00.

Награждение пройдет перед Рязанским кремлем. Лучшим бегунам достанутся подарки и медали, всем – сувениры с символикой полумарафона. Регистрация желающих будет продолжаться вплоть до дня соревнований. Уже заявили о своем желании увезти из Рязани приз участники из 16 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU