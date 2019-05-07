Почти половину рязанцев губят сердечно-сосудистые проблемы

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-07T19:36:31+03:00

Зато в начале 2019 года по сравнению с 2018-м гораздо меньше наших земляков погибло в ДТП

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Рязаньстат опубликовал данные о причинах смерти рязанцев в I квартале нынешнего года. Их предлагается сравнить с данными за тот же период прошлого, 2018 года, чтобы увидеть некоторые тенденции.

Почти половина жителей области умирает от заболеваний системы кровообращения. Например, если всего за первые 3 месяца 2019 года в регионе проводили в последний путь 4344 человека, 1823 из них скончались из-за болезней сердца и сосудов. На фоне прошлогодних показателей (соответственно 4550 и 1896) можно сказать, что кардиологи у нас стали работать лучше.

Смертность от онкологических заболеваний почти не изменилась, а от заболеваний органов дыхания – снизилась на 31% (с 216 до 148 человек).

Смертей от внешних причин в январе-марте в Рязанской области приключилось 257, в то время как год назад – 236. Сразу в 22 раза (с 2 до 44) выросло число летальных отравлений алкоголем. Зато в ДТП погибло всего 19 человек (в начале 2018 года за тот же период – 27).

ИСТОЧНИК KP.RU