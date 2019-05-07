Журналист рязанской «Комсомолки» Евгений Баранцев презентовал новую книгу о войне

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-07T19:17:08+03:00

Изменить размер текста: A A

7 мая в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «Война. Письма домой». Ее авторами выступили Евгений Баранцев (ИД «Комсомольская правда») и Александр Анитов (издательство «Пресса»).

Читатель на страницах книги найдет две сюжетные линии: взгляд на события лихолетья глазами пропавшего без вести рязанского солдата и историю поисков официальных документов о его судьбе.

Основа книги – это более полторы сотни писем, написанных красноармейцем (а потом и младшим лейтенантом) Арсением Благонравовым в период с 1941 по 1944 годы из училища, действующей армии, госпиталя и снова из действующей армии. В них - негероическая, бытовая, рутинная сторона той войны, о которой мы, оказывается, так мало знаем.

Презентацию посетил Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Арсений Благонравов был единственным ребенком в семье. Он был очень привязан к родителям. Письма в дом на улице Свободы (Рязань) приходили часто, иногда по два в день. В них - подробный и откровенный портрет молодого человека того поколения. Порой даже становится неловко, будто подглядываешь за чем-то личным. И все же это солдат, часть огромной армии, и таких как он - юных, наивных, стремительно мудреющих, через эту войну шли сотни тысяч.

Арсений из того рокового поколения мальчишек, которые окончили школу (гимназия №2) летом сорок первого года. Он успел поступить в Рязанский пединститут, но уже в сентябре ушел на войну, чтобы остаться там навсегда…

Анжелика Евдокимова (СКР по Рязанской области) настаивает на том, чтобы авторы рассказали учащимся гимназии №2 о судьбе их товарища, выпустившегося из школы в 1941 году...Фото: Владимир ФРОЛОВ

Письма и альбом со стихами Арсения Благонравова.Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU