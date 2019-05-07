Весенние работы на рязанских полях в самом разгаре
По данным на 6 мая озимые на полях региона подкормили почти полностью – более 318 тысяч га или 95% от плана, сообщает рязанский минсельхоз.
Одновременно подкормили почти половину площадей многолетних трав – это 32 тысячи га. Для сохранения влаги в почве забороновали 450 тыс. га зяби и 170 тыс. га озимых культур.
Яровые культуры посеяны на 400 тысяч га, это 77% плана. В том числе весной посеяли:
– 256 тыс. га (94%) зерновых;
– 3 тыс. га (20%) кукурузы на зерно;
– 21 тыс. га (73%) однолетних трав;
– 7 тыс. га (107%) сахарной свеклы;
– 37 тыс. га (86%) рапса и сурепицы;
– 38 тыс. га (77%) подсолнечника;
– 6 тыс. га (85%) горчицы;
– 9 тыс. га (22%) кукурузы на силос;
– 11 тыс. га (88%) многолетних беспокровных трав;
– 1 тыс. га (24%) картофеля;
– 32 га (4%) овощей.
ИСТОЧНИК KP.RU