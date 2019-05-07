Весенние работы на рязанских полях в самом разгаре

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-07T17:44:15+03:00

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По данным на 6 мая озимые на полях региона подкормили почти полностью – более 318 тысяч га или 95% от плана, сообщает рязанский минсельхоз.

Одновременно подкормили почти половину площадей многолетних трав – это 32 тысячи га. Для сохранения влаги в почве забороновали 450 тыс. га зяби и 170 тыс. га озимых культур.

Яровые культуры посеяны на 400 тысяч га, это 77% плана. В том числе весной посеяли:

– 256 тыс. га (94%) зерновых;

– 3 тыс. га (20%) кукурузы на зерно;

– 21 тыс. га (73%) однолетних трав;

– 7 тыс. га (107%) сахарной свеклы;

– 37 тыс. га (86%) рапса и сурепицы;

– 38 тыс. га (77%) подсолнечника;

– 6 тыс. га (85%) горчицы;

– 9 тыс. га (22%) кукурузы на силос;

– 11 тыс. га (88%) многолетних беспокровных трав;

– 1 тыс. га (24%) картофеля;

– 32 га (4%) овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU