В центре Рязани высадили молодые сортовые яблони

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-07T17:06:21+03:00

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В центре Рязани, буквально в 300 метрах от путепровода на улице Есенина высадили молодые яблони. Сортовые саженцы появились в Саде Победы Скорбященского мемориального комплекса, сообщает пресс-служба горадминистрации.

11 яблонь высадили сотрудники филиала АО «РН-ТРАНС» при технической поддержке и участии администрации города. Акцию приурочили к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также к Всероссийскому дню посадки леса и Всероссийской акции «Зеленая весна».

Сад Победы заложили как символ весны и мира. С 2015 года здесь ежегодно высаживают молодые деревья: за 4 года их появилось более 80. Прошедшая на этот раз акция позволит обновить существующий яблоневый сад.

ИСТОЧНИК KP.RU