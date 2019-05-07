2019-05-07T15:01:32+03:00
Происшествия

В Рязани и других городах задержали членов банды неонацистов

У них изъяли арсенал оружия и материалы, отражающие их преступную идеологию
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В Рязани, Москве и Владимире прошли обыски у членов крупной неоцистской группировки, в которую, по версии правоохранительных органов, входило не меньше 30 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, они могут быть причастны к нападениям на людей неславянской внешности. Собеседник РЕН ТВ добавляет, что банде вменяется ряд преступлений экстремистской направленности, в том числе пропаганда и оправдание терроризма.

Журналистам РБК неофициально заявили, что среди прочего у радикалов изъяли охотничьи ружья, охолощенные автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, бронежилеты, ножи, газовые и травматические пистолеты. Также среди добытых вещдоков - изображения Гитлера и фашистская символика.

При этом у группировки якобы был собственный манифест и программа. Для ее участников даже организовывалась военная подготовка в лесах под Москвой.

Против нескольких человек, включая главарей, возбудили уголовное дело об организации и участии в экстремистском сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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