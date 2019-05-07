До конца недели электропоезда Москва-Рязань поменяют расписание

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-07T12:59:05+03:00

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Со среды и до конца этой недели электропоезда, следующие в Москву и из нее, поменяют график работы, сообщила пресс-служба ЦППК.

С 8 по 12 мая составы будут работать в следующем режиме:

– 8 мая – по расписанию пятницы;

– с 9 по 11 мая включительно – по расписанию субботы;

– 12 мая – по расписанию воскресенья.

Оперативно узнать действующий график пригородных поездов можно на сайте компании.

Напомним, что вплоть до конца мая ряд рязанских электричек поменяют расписание или вовсе из него исчезнут. Причина – ремонт путей.

ИСТОЧНИК KP.RU