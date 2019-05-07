2019-05-07T12:59:05+03:00
Общество

До конца недели электропоезда Москва-Рязань поменяют расписание

Причина – длинные выходные
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Со среды и до конца этой недели электропоезда, следующие в Москву и из нее, поменяют график работы, сообщила пресс-служба ЦППК.

С 8 по 12 мая составы будут работать в следующем режиме:

– 8 мая – по расписанию пятницы;

– с 9 по 11 мая включительно – по расписанию субботы;

– 12 мая – по расписанию воскресенья.

Оперативно узнать действующий график пригородных поездов можно на сайте компании.

Напомним, что вплоть до конца мая ряд рязанских электричек поменяют расписание или вовсе из него исчезнут. Причина – ремонт путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Газпром газораспределение Рязанская область» подготовил мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы
В центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины
Из-за ремонта водопровода на девяти улицах Рязани отключили воду
Очередная проблемная котельная в Рязани ушла в небытие
От удара об иномарку Lada XRAY рязанца крепко помяло
До начала лета часть рязанских электричек отменят
После удара ножом лезвие осталось в спине рязанца
За неделю число укушенных клещами рязанцев выросло вдвое
В Рязанской области откроют Центр пляжных видов спорта
Росгвардейцы задержали пьяного рязанца, угрожавшего пистолетом в магазине
Поддельное масло производили сразу на двух рязанских предприятиях
Антимонопольщики запретили оставлять касимовский «Водоканал» без энергоснабжения
Рязанец в одиночку бежит из Москвы в Финляндию
В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП