До конца недели электропоезда Москва-Рязань поменяют расписание
Причина – длинные выходные
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Со среды и до конца этой недели электропоезда, следующие в Москву и из нее, поменяют график работы, сообщила пресс-служба ЦППК.
С 8 по 12 мая составы будут работать в следующем режиме:
– 8 мая – по расписанию пятницы;
– с 9 по 11 мая включительно – по расписанию субботы;
– 12 мая – по расписанию воскресенья.
Оперативно узнать действующий график пригородных поездов можно на сайте компании.
Напомним, что вплоть до конца мая ряд рязанских электричек поменяют расписание или вовсе из него исчезнут. Причина – ремонт путей.
ИСТОЧНИК KP.RU