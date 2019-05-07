До начала лета часть рязанских электричек отменят

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-07T11:22:32+03:00

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7 мая железнодорожники занялись ремонтом одного из пути перегона Рыбное-Дивово. Работать будут по будням с 6:50 до 16:00 – вплоть до 31 мая, сообщает пресс-служба РЖД. На это время поезда пустят по соседнему пути в реверсивном режиме, то есть поочередно в обе стороны.

Соответственно изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Кроме этого, несколько электричек снимут вовсе. В их числе: пл. 88 км – Голутвин, Рыбное – Голутвин, Рязань-1 – Голутвин и Рязань-1 – Дивово.

У ряда электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и число остановок. Узнать актуальное расписание можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU