За неделю число укушенных клещами рязанцев выросло вдвое

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-07T10:17:31+03:00

Специалисты утверждают, что все в норме и под контролем

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По информации на 6 мая из-за укусов клещей в рязанские медучреждения обратились 67 человек, в том числе 20 детей, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Неделей ранее число обратившихся с начала сезона было немногим более 30. Тем не менее, нынешний показатель специалисты называют соответствующим среднемноголетнему уровню.

Всех снятых клещей проверили в лаборатории, пораженных энцефалитом среди них нет.

Напоминаем, что в областном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая «горячая линия» – специалисты поясняют, куда обратиться, если присосался клещ, указывают время работы лабораторий и дают другие рекомендации. Телефоны:

– 8-800-100-22-62, 92-98-50, 92- 90-15 и 92-98-08 с 10.00 до 17.00 (понедельник - четверг); с 10.00 до 16.45 (пятница); выходные и праздничные дни 92-98-07 с 9.00 до 15.00;

– 25-32-06 в будние дни с 9.00 до 16.00; выходные и праздники 25-58-02 с 9.00 до 17.00.

Единый консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8-800-555-49-43. Работает круглосуточно, звонок по России бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU