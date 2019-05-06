Испортивший памятник культуры в центре Рязани арендатор отказывается освобождать здание

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-06T17:01:36+03:00

Более того, рабочие приступили к покраске фасада «Гостинного Двора»

Изменить размер текста: A A

Арендатор отказывается освобождать объект культурного наследия «Гостинный Двор» на улице Ленина в Рязани. Вместо этого после обращения областного минимущества в арбитражный суд предпринимательница Ирина Новикова подала встречный иск – о признании недействительным одностороннего отказа госоргана от договора аренды.

Напомним, осенью 2018 года госинспекция по охране объектов культурного наследия выявила серьезные нарушения при реставрации памятника федерального значения. Привлеченные Новиковой вместо лицензированной организации «неизвестные лица» разобрали кровлю, стропильную конструкцию, чердачное перекрытие, часть стен, прорубили новый дверной проем и два оконных, заложив при этом один существующий. По итогам внеплановой проверки ревизоры сделали вывод, что памятнику причинен значительный вред, во много утрачена его подлинность.

30 апреля в минимущество обратился член Рязанского регионального отделения ВООПИиК Юрий Спиряев. Он указал, что, пока ведутся судебные разбирательства, рабочие приступили к покраске фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU