Из-за столкновения трех машин в Рязани остановилось движение транспорта
6 мая около 13 часов на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский из-за ДТП с участием трех автомобилей остановилось движение общественного транспорта. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы происшествия.
В аварию, случившуюся перед поворотом на путепровод, попали грузовик, легковушка ВАЗ-2105 и экипаж ДПС. Из-за ДТП на время было полностью парализовано движение троллейбусов. По рассказам свидетелей, серьезно в аварии никто не пострадал.
Также очевидцы сообщили, что за рулем отечественного автомобиля находилась дама и, судя по всему, именно она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие.
На улице Октябрьской остановилось движение транспорта.
Из-за аварии было парализовано движение троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU