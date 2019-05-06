Из-за столкновения трех машин в Рязани остановилось движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-06T13:55:49+03:00

В аварию на улице Октябрьской попали грузовик, «пятерка» и экипаж ДПС

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6 мая около 13 часов на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский из-за ДТП с участием трех автомобилей остановилось движение общественного транспорта. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы происшествия.

В аварию, случившуюся перед поворотом на путепровод, попали грузовик, легковушка ВАЗ-2105 и экипаж ДПС. Из-за ДТП на время было полностью парализовано движение троллейбусов. По рассказам свидетелей, серьезно в аварии никто не пострадал.

Также очевидцы сообщили, что за рулем отечественного автомобиля находилась дама и, судя по всему, именно она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие.

На улице Октябрьской остановилось движение транспорта.

Из-за аварии было парализовано движение троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU