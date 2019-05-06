Спектакль «Любовь и голуби» рязанцам представят звезды российской сцены
21 мая Рязанская филармония приглашает на спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Постановка талантливого режиссера Василия Мищенко – это настоящий подарок тем, кто с теплотой и любовью относится к одноименному фильму.
Напомним, герои комедии живут в далекой сибирской деревне Алехино. Вася разводит голубей, а его жена Надюха хлопочет по хозяйству. Но судьба приготовила герою сюрприз, из-за чего вся его жизнь пошла наперекосяк.
– История, рассказанная в спектакле, самая обычная, но в ней есть все – любовь и страсть, ревность и измена, юмор и гротеск. А главное – это счастье, которое герои начинают чувствовать острее после пережитых событий. Конечно же, сюжет известен всем, но благодаря игре прекрасных петербургских артистов и режиссерским находкам, придя на спектакль, можно получить новые и яркие впечатления, посмеяться от души и задуматься о настоящих ценностях, – говорится в сообщении организатров.
Начало спектакля в 19.00. Подробности и билеты здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU